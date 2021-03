Gynäkologen rufen schwangere Frauen auf, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen

Zwei führende Gynäkologen haben schwangere Frauen in Belgien dazu aufgerufen, sich gegen Coronaviren impfen zu lassen. Dr. Isabelle Dehaene vom Universitätskrankenhaus Gent und Dr. Frédéric Debiève vom Saint-Luc-Krankenhaus in Brüssel erklärten auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Taskforce Impfung am Samstag, dass eine Impfung gegen COVID-19 für schwangere Frauen von Vorteil ist und keine bekannten Risiken birgt.