Radsport: Dänischer Ex-Weltmeister Pedersen sprintet zum Sieg in Kuurne-Brüssel-Kuurne

Niemand hatte erwartet, dass Mathieu van der Poel seine Teufel schon am Kanarieberg - gut 85 Kilometer vor dem Ziel - entfesseln würde. Mit dem Ineos-Kletterer Jhonatan Narvaez machte sich der niederländische Meister schon früh auf die Suche nach einem Ausreißer. Das Peloton wusste erst gar nicht, was los war und ließ in etwas zu lange gewähren.

Van der Poel und Patrick Gamper (Bora-Hansgrohe), Artyom Zakharov (Astana-Premier Tech) und Jonas Hvideberg (Uno) wurden erst 1,5 Kilometer vor dem Ziel eingeholt

Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Jasper Stuyven, Tiesj Benoot, Dylan Teuns und Co. nutzten den Oude Kwaremont, um die Spreu vom Weizen zu trennen und saßen Van der Poel und Co. fast ständig im Nacken.

30, 20, 15, 20 und wieder 30 Sekunden: Der Druck war groß, aber Van der Poel und seine Mitstreiter weigerten sich, aufzugeben und wurden erst eineinhalb Kilometer vor dem Ziel eingeholt. Unterdessen holte eine Gruppe mit Mads Pedersen und Sonny Colbrelli auf. Der dänische Ex-Weltmeister sah seine Chance im Gruppensprint und wurde vom Teamkollegen Jasper Stuyven unterstützt.

Pedersen war dann im Sprint uneinholbar und gewann das spannende Rennen vor Anthony Turgis (Total Direct Energie) und Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers). Bester Belgier war auf Platz 5 Jenthe Biermans. Greg Van Avermaet wurde achter und Bert Van Lerberghe neunter.