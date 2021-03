Ausbruch mit südafrikanischer Variante in Altenheim: Virologe "nicht überrascht"

In einem Alten- und Pflegeheim in Anzegem in Westflandern ist ein Ausbruch mit der südafrikanischen Corona-Variante festgestellt worden. 12 Bewohner und 6 Mitarbeiter der Einrichtung haben sich bisher mit der Mutation infiziert, trotz der Tatsachen, dass das Altenheim fast vollständig geimpft ist. Der Virologe Steven Van Gucht vom staatlichen wissenschaftlichen Gesundheitsamt Sciensano zeigte sich diesbezüglich „nicht überrascht.“