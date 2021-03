Die Coronakrise sorgt für die größte Rezession in der Geschichte Belgiens seit 1945

In Folge der Coronakrise ist die Wirtschaft in Belgien im vergangenen Jahr um 6,3 % geschrumpft. Das ist etwa dreimal so viel, wie während der „Großen Rezession“ 2009 nach der allgemeinen weltweiten Banken- und Finanzkrise. Diese Krise ist die schwerste ihrer Art seit dem Zweiten Weltkrieg, denn noch nie musste unser Land seit dem eine so umfassende Wirtschaftskrise durchmachen.