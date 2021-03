Geberkonferenz: Belgien macht 5 Millionen Euro für die Jemen-Hilfe frei

Dabei sollen Milliarden Euro zusammenkommen. An dieser Video-Konferenz nimmt Belgiens Entwicklungshilfe-Staatssekretärin Kitir (Foto unten) teil.

Sie sagte am Montagmittag gegenüber VRT NWS, dass Belgien 5 Mio. Euro zur Verfügung stellt: „Das Geld fließt in einen Fonds, der UN-Organisationen oder an andere lokale Hilfsorganisationen Mittel zur Verfügung stellt. Damit wird vor allem schnelle Hilfe organisiert, wie z.B. Wasser und Nahrungsmittel. Wenn man weiß, dass sogar Lebensmittel hier als Waffe eingesetzt werden, dann zeigt das auf, wie stark sich diese humanitäre Krise inzwischen entwickelt hat und wie wichtig es ist, dass wir diese Krise nicht vergessen.“