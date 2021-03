Ist ein in den USA festgenommener KZ-Wachmann für den Tod von Deportierten aus Flandern mitverantwortlich?

Die Geschichte von Meensel-Kiezegem

Nach dem Mord an dem jungen Kollaborateur Gaston Merckx aus einer pro-deutschen Familie am 30. Juli 1944 forderte dessen Mutter 100 Geiseln. Bei zwei deutschen Razzien wurden 91 Dorfbewohner, also so ziemlich alle erwachsenen Männer aus der Ortschaft, festgenommen und in ein KZ der Nazis deportiert - viele davon nach Neuengamme, wie man heute weiß. Einige Betroffene wurden sofort erschossen und 71 wurden deportiert.

Nur 8 von ihnen haben das KZ überlebt. 63 Bürger aus Meensel-Kiezegem kamen nicht mehr lebend zurück. Der Friedhof der kleinen Gemeinde umfasst dementsprechend viele Kriegsgräber (Foto unten). Auf diese Weise wurde Meensel-Kiezegem zu einem der durch den Krieg am schwersten getroffenen Dörfer in ganz Europa. Eine ganze Generation der Bürger dieser Ortschaft wuchs ohne Vater auf.

Oktaaf Duerinckx musste damals zusehen, wie sein Vater mitgenommen wurde. 2015 erzählte er gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion: „Unsere Generation, meine Altersgenossen würde ich sagen, sind ohne Vater groß geworden. Wir kannten den Begriff Vater gar nicht. Wir wussten nicht, was das war. Wenn wir darüber haben reden hören, dann sagten wir, ‚wir haben das nicht‘. Wir waren rund 100 Kriegswaisen in so einem kleinen Dorf. Das hat das Dorf gezeichnet und tut es noch immer."