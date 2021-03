Killerbande von Brabant: Ermittler suchen nach einer speziellen Waffe

„Die föderale Staatsanwaltschaft ist auf der Suche nach allen ‚Ingrams‘, die 1985 in Belgien waren“, sagte Wenke Roggen dazu, die Sprecherin der Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel. Die Suche nach dieser Waffe und die Analyse bzw. die Abnahme von DNA-Spuren von rund 800 Personen aus den Akten lassen eine Beschleunigung der Ermittlungen erkennen. Dies ist notwendig, denn 2025 verjährt dieser Fall, der bis heute nicht aufgeklärt ist.

Die Suche nach der „Ingram“, eine auch als „Mac-10“ bezeichnete Maschinenpistole (Foto unten), basiert auf dem Fund von zahlreichen Kugelhülsen aus einer Waffe dieses Typs am Tatort des Überfalls auf den Delhaize-Markt am 9. November 1985 (der letzte aber auch mit 8 Toten der blutigste Überfall der Bande). Angeblich sollen nur 5 dieser Waffen in Belgien in Umlauf gewesen sein.

(Lesen Sie bitte unter dem Foto weiter)