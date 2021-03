Antwerpens Gastronomen klappern zum Protest: "Lasst uns zumindest die Terrassen öffnen!"

Am Montagabend sind hunderte Gastronomen in Antwerpen auf die Straße gegangen, um zu protestieren. Sie fordern, dass sie angesichts der baldigen Osterferien zumindest ihre Terrassen öffnen dürfen. Angesichts von zahlloser Menschen, die tagtäglich am Ufer der Schelde in Antwerpen zusammenkommen, um dort gemeinsam zu trinken und zu essen, fühlen sie sich von Politik und Behörden alleine gelassen.