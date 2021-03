EU-Impfpass: "Impfung darf nicht an die Reisefreiheit gebunden werden"

Bedenken in Belgien

Belgiens Außenministerin Sophie Wilmés (MR) ist der Ansicht, dass eine Impfung gegen Corona nicht an die Freiheit, sich in Europa frei zu bewegen, gekoppelt werden dürfe: „Ein solcher Impfpass schießt am Ziel eines Zertifikats vorbei“. Ein Zertifikat gebe wieder, ob man geimpft oder negativ getestet sei, doch ein Impfpass stelle einen Vorbehalt auf das Reisen dar: „Für Belgien darf Impfung nicht an die Reisefreiheit gebunden werden. Der Respekt für das Prinzip der Nicht-Diskriminierung ist um so fundamentaler, als dass Impfung nicht verpflichtet ist und dass noch kein allgemeiner Zugang zum Impfstoff vorliegt.“

Auch Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) hegte in der vergangenen Woche Zweifel an einem solchen Vorgehen und er warnte sogar vor der Gefahr von Diskriminierung: „Das bestimmte Rechte denen vorbehalten werden, die bereits geimpft sind, darf nicht so schnell passieren.“ Jetzt gilt es abzuwarten, wie der Vorschlag zu einem „digitalen grünen Impfpass“ aussehen wird. Liegt dieser vor, dann müssen das EU-Parlament und der EU-Rat diesem zustimmen.