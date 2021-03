Flanderns Umweltministerin steuert gegen die Gaskraftwerke beim belgischen Atomausstieg

Flanderns Landesumweltministerin Zuhal Demir (N-VA) zieht den flämischen Plan zur Analyse der Luftqualität vor, um die Auswirkungen der Gaskraftwerke, die die belgische Bundesregierung im Zuge der Abschaltung der Atomkraftwerke bauen lassen will, darauf absehen zu können. Nach einer Meldung der flämischen Wirtschaftszeitung De Tijd greift Demir damit den für 2025 geplanten Atomausstieg in Belgien an seinem schwächsten Punkt an.