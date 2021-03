Hoher Gesundheitsrat: AstraZeneca-Impfstoff kann auch bei Über-55-Jährigen genutzt werden

Diese Entscheidung könnte einen positiven Einfluss auf die Impfstrategie in Belgien haben. Der Hohe Gesundheitsrat empfiehlt den belgischen Behörden auch, einen längeren Zeitraum zwischen einer ersten und einer zweiten Impfdosis einzulegen. Nach Ansicht des Hohen Gesundheitsrates reicht eine Zeitspanne von bis zu 6 Wochen zwischen zwei Impfungen. Auch hierbei orientiert sich der Rat an ausländischen Studien.

Dies soll dabei helfen, die Lage in der Impfstrategie zu entspannen, denn durch Lieferprobleme stehen nicht alle Impfdosen zur Verfügung, die von der Pharmaindustrie zugesagt wurden. Die Empfehlungen des Hohen Gesundheitsrates müssen allerdings noch von den Gesundheitsministerien um Bund, Ländern und Regionen angenommen werden.

Impfstrategie

Die Gesundheitsminister in Belgien besprechen in diesen Tagen die Impfstrategie, denn sie steht derzeit unter neuen Voraussetzungen durch neue Studien und Erfahrungen sowie durch neue Impfstoffe und zusätzliche Lieferungen. Probleme bringt die Tatsache, dass sich nicht jeder impfen lassen will und dass auch in Belgien Bedenken gegenüber dem Vakzin von AstraZeneca bestehen. Bisher verfügen die Gesundheitsämter in Belgien über 290.000 Impfdosen von AstraZeneca.

Bisher hatte Belgien AstraZeneca nur für Personen zwischen 18 und 55 Jahren vorgesehen, da die Europäische Arzneimittelagentur EMA bei ihrer Zulassung für Europa empfohlen hatte, dieses Vakzin nicht bei älteren Menschen zu nutzen, da nicht ausreichend bewiesen sei, ob es auch bei Personen ab einem Alter von 55 Jahren wirkt.