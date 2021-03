OHL gewinnt gegen den Tabellenzweiten Antwerp - AA Gent vs. Club Brügge ausgefallen

Der 29. Spieltag in der ersten belgischen Fußball-Liga fand am Montagabend seinen Abschluss mit dem Sieg von OHL Löwen (Foto) gegen den Tabellenzweiten Antwerp FC. Damit verlieren die Antwerpener den Anschluss an Tabellenführer Club Brügge, der inzwischen trotz zweiter noch zu spielender Nachholbegegnungen uneinholbar erscheint.