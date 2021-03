Volvo setzt bis 2030 nur noch auf elektrische Autos und wird in Gent ein zweites Modell bauen

Der schwedische Autobauer Volvo will ab 2030 nur noch elektrische Autos bauen und verkaufen. Dieses Vorhaben stärkt das Volvo-Werk in Oostakker im Hafen von Gent, wo schon länger E-Autos vom Band laufen. Und hier soll bald auch ein zweites Modell gebaut werden, was für zusätzliche Jobs sorgt.