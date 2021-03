Belgien setzt AstraZeneca bei Über-55-Jährigen ein und hält am Prinzip der zwei Impfungen fest

Flandern

Im belgischen Bundesland Flandern werden ab dem 15. März Personen, die älter als 85 Jahre sind und die noch selbstständig in ihrer eigenen Wohnung leben, gegen Corona geimpft. Danach kommen die Über-65-Jährigen an die Reihe. Mit diesem Schritt wird die inzwischen entstandene Verspätung bei den Impfungen eingeholt, wie Flanderns Landesgesundheitsminister Wouter Beke (CD&V) am Mittwoch im flämischen Landesparlament sagte: „Das ist zwei Wochen früher als geplant.“

Die Einladungen für die Impfungen der Senioren über 85 werden rasch verschickt, teilte der Minister weiter mit. Insgesamt betrifft dies rund 32.000 Personen. Flandern hält 40.000 Impfdosen als Reserve zurück für den Fall, dass es zu weiteren Lieferverzögerungen bei Pfizer/BioNTech kommt. Das entspricht 6 % der Menge, die bis jetzt geliefert wurde. Gesundheitsminister Beke geht davon aus, dass bis Ende dieser Woche rund 670.000 Impfungen in Flandern vorgenommen werden. In den Impfzentren sind die Impfungen inzwischen in vollem Gange.