Gerüchte bestätigt: Der FC Brügge geht an die Börse

Club Brügge, derzeit in der ersten belgischen Fußball-Liga auf Meisterkurs, geht in einigen Wochen an die Börse. Die Vereinsführung bestätigte am Mittwoch die dahingehenden Gerüchte, die nicht erst seit gestern die Runde machen. Neue Club-Aktien soll es aber nicht geben. Der FC Brügge ist der erste belgische Fußballverein, der an die Börse geht.