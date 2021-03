Gesundheitsminister Vandenbroucke ist gegen eine Impfpflicht für Pflegepersonale

Belgiens Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A - Foto) hat sich am Dienstag in den Parlamentsausschüssen für Gesundheit und Chancengleichheit gegen eine Impfpflicht in unserem Land ausgesprochen, also auch gegen eine Impfpflicht für Pflegepersonale im Gesundheitswesen. Einige Vertreter aus dem Gesundheitswesen fordern eine solche Verpflichtung, denn aus Umfragen ist ersichtlich, dass sich rund ein Drittel der Betroffenen nicht gegen Corona impfen lassen will.