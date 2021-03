Nach der Aufräumaktion in Marche-les-Dames: König schreibt den Initiatoren einen Brief

Pascal Mathieu aus Dilbeek in Flämisch-Brabant bei Brüssel hat einen Brief von König Philippe und Königin Mathilde erhalten. Darin bedankt sich das Königspaar bei Mathieu und bei den sieben anderen Freiwilligen, die vor einigen Tagen das Monument für König Albert I. in Marche-les-Dames aufgeräumt und gesäubert hatten.