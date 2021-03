Unterirdische Pipeline zwischen Antwerpens Hafen und dem Ruhrgebiet - Müssen Häuser weichen?

Diese unterirdische Pipeline vom Hafen von Antwerpen aus in Richtung Ruhrgebiet zur Beförderung von Sauerstoff und Kohlenstoff-Dioxyden soll zur internationalen und grenzüberschreitenden Stärkung der Position des Hafens beitragen und wird im belgischen Bundesland Flandern als ein sehr wichtiges Projekt angesehen. Doch ein solcher Bau ist kein leichtes Unterfangen und bringt auch Nachteile mit sich. Diese will die Umweltbehörde „Omgevoing Vlaanderen“ auf ein Minimum beschränken.

Brigitte Borgmans von der Umweltbehörde sagte dazu gegenüber dem VRT-Regionalsender Radio 2/Antwerpen: „Dabei handelt es sich um einen Streifen von 45 Metern Breite und 150 Kilometern Länge.“ Die chemischen Stoffe, die dadurch befördert werden, sollen nicht zuletzt den LKW-Verkehr in und um Antwerpen und auch auf den Autobahnen Richtung Niederlande und Nordrhein-Westfahlen entschärfen.

Drei Trassen zur Auswahl - Auch Wohnhäuser betroffen

Die Behörde hat für den Verlauf durch Flandern 3 Trassen vorgesehen, von denen eine ausgewählt werden soll. Die Pipeline verläuft in Richtung niederländische Grenze und dort über den Chemie-Park Geleen in Südlimburg nach Deutschland. Sie durchläuft in den Provinzen Antwerpen, Flämisch-Brabant und Limburg insgesamt 45 Gemeinden und davon sind auch einige Häuser und Gebäude betroffen.

