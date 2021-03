Belgien will Kinder bis 12 Jahre aus IS-Lager repatriieren, IS-Frauen "von Fall zu Fall” betrachten

Die belgische Regierung will Kinder bis 12 Jahre aus syrischen IS-Gefangenenlagern repatriieren. Das hat Premierminister De Croo (Open VLD) im Parlament gesagt. Zuvor lag die Altersgrenze bei 10 Jahren. Am Dienstag wurde bekannt, dass einige belgische IS-Frauen und ihre Kinder im syrischen IS-Gefangenenlager Al-Hol verschwunden sind. Belgische Ärzte sagen, das Lager sei in die Hände des IS gefallen. Die Regierung denkt auch darüber nach, die IS-Frauen zurückzuholen, will dies aber "von Fall zu Fall” betrachen.