Brüssels historische Aufzüge: Denkmalschutz vs. verpflichtete Modernisierung

Für Frédéric Bequet von „Save our Elevators“ ist eine auf diese Problematik hin maßgeschneiderte Herangehensweise notwendig, wenn man diesen spezifischen Bereich der (Innen)Architektur in Brüssel als Kulturgut betrachten will. Gegenüber der Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ sagte Bequet in der vergangenen Woche: „Wir hoffen, dass wir in den kommenden Monaten technische und juristische Lösungen finden können, um die alten Lifte zu erhalten. Es gibt technische Alternativen, die Sicherheit und Denkmalschutz miteinander kombinieren. Lasst und das im allgemeinen Interesse umsetzen.

Inventarisierung des Bestandes

Brüssels regionaler Staatssekretär für Denkmalschutz, Kulturerbe und Städtebau Pascal Smet (SP.A/one.brussels - Foto unten) setzt jetzt einen ersten Schritt in diese Richtung und will den Bestand in der Hauptstadt-Region jetzt inventarisieren. Man geht davon aus, dass alleine in dieser Region bis zu 700 Aufzüge mit Akkordeontüren vorhanden sein müssten.

Smet will mit dem Brüsseler Vorstoß aber auch die föderale Ebene in Belgien und die anderen Länder und Regionen dazu anregen, hier mitzumachen. Mit Vizepremier- und Wirtschafts- und Arbeitsminister Pierre-Yves Dermagne (PS) hat er laut BRUZZ schon einen Mitstreiter auf belgischer Bundesebene gefunden.

