Corona in Belgien: Die Zahl der Neuinfektionen steigt weiter, aber langsamer

Zwischen dem 22. und 28. Februar sind im Schnitt 2.286 Neuinfektionen pro Tag bestätigt worden. Das sind 8 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Verlangsamung der neuen Corona-Fälle scheint sich in den letzten Tagen durchzusetzen. Am Mittwoch, dem 3. März, waren die Neuinfektionen im Vergleich zum Mittwoch vor einer Woche um 9 Prozent gestiegen. Am Dienstag lag der Anstieg noch bei 12 Prozent.

Vom 25. Februar bis zum 3. März wurden im Schnitt 152 Patienten pro Tag ins Krankenhaus eingeliefert. Das ist ein Anstieg von 20 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Vom 18. bis 24. Februar lag die Zahl der Krankenhauseinlieferungen pro Tag bei 127. Die stationären Behandlungen für Corona-Patienten stagnieren auf dem gleichen hohen Niveau. Am Mittwoch lag der Anstieg der Krankenhausaufnahmen auf Wochenbasis bei 21 Prozent, die Tage davor bei 20 bzw. 25 Prozent.

Am Dienstag, dem 2. März, sind 176 Patienten mit oder wegen Corona eingeliefert worden. 164 Patienten durften das Krankenhaus gestern verlassen.

Insgesamt befinden sich zurzeit 1.901 Corona-Patienten im Krankenhaus. 434 von ihnen liegen auf der Intensivstation, 221 Patienten müssen beatmet werden. Die Zahl der Patienten auf einer Intensivstation steigt weiter stark an. Ende letzter Woche lag die Zahl der belegten Betten auf den Intensivstationen bei 400, am Mittwoch bei 425, am Dienstag bei 410.

Wegen der steigenden Corona-Zahlen müssen die Krankenhäuser in Belgien bis zum 8. März auf Phase 1B umstellen und 1.000 Intensivbetten für Corona-Patienten bereithalten.

In der Woche vom 22. bis einschließlich 28. Februar sind im Schnitt 25 Menschen pro Tag im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Das sind 18 Prozent weniger als in der Vorwoche. Zwischen dem 15. und 21. Februar waren im Schnitt 30 Corona-Patienten pro Tag gestorben.

Zwischen dem 22. und 28. Februar sind im Schnitt 40.900 Tests pro Tag durchgeführt worden. Das sind 8 Prozent mehr als in der Woche der Karnevalsferien. Das Positivitätsverhältnis (die Anzahl der positiven Tests von allen durchgeführten Corona-Tests an diesem Tag) lag bei 6,6 Prozent. Das bedeutet, dass etwas mehr als 6 von 100 der durchgeführten Tests positiv waren.

Am 1. März hatten insgesamt 524.775 Belgier ihre erste Impfung erhalten. 320.338 Einwohner haben ihre zweite Dosis erhalten.