Häuser ohne Baugrund: Community Land Trust taucht auch in Belgien auf

Das erste CLT-Projekt in Brüssel befindet sich am Ninoofsesteenweg im Stadtteil Molenbeek (Foto oben). „L’ écluse“ ist das erste Projekt, das nach dem Community Land Trust-Prinzip in Europa entstanden ist. Hier sind 9 Familien eingezogen, denen die Wohnung, in der sie leben, gehört, doch der Baugrund gehört einer Gesellschaft. Damit sind die Wohnungen bezahlbar geblieben.

Auch in Brüssel liegt ein akuter Mangel an bezahlbarem Wohnraum vor und selbst in einem eher wenig gut angesehenen Stadtviertel, wie in Sint-Jans-Molenbeek lauert die sogenannte „Gentrifizierung“ um die Ecke, die stets die Mieten oder Immobilienpreise ansteigen lässt. Seit dem Jahr 2000 steigen die Preise in Brüssel exorbitant.

