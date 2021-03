TV-Magazin “Pano" untersucht Videos und Zeugenaussagen nach extremer Polizeigewalt

Die Reportage handelt u. a. von einem Vorfall auf dem Dageraadplaats in Antwerpen. Adam und Kagiso sind beide 16 Jahre alt und beste Freunde. Am 14. Dezember wollen sie mit ihren Klassenkameraden das Ende der Prüfungen feiern. Sie treffen sich mit einem Dutzend Jugendlichen auf dem Dageraadplaats. Die Polizei will die Einhaltung der Corona-Maßnahmen prüfen. Als die Polizeiautos eintreffen, gehen die meisten jungen Leute weg. Einige bleiben, darunter Kagiso. Es kommt zu einer heftigen Auseinandersetzung mit der Polizei und Adam sieht, wie Kagiso, der eine schwarze Hautfarbe hat, immer wieder geschubst wird. Er fragt die Polizisten, ob sie rassistisch sind. Ab diesem Zeitpunkt wird der Vorfall von anderen jungen Leuten gefilmt. Zu sehen ist, wie Adam von drei Polizisten festgehalten wird. Kagiso will seinem besten Freund helfen und bekommt einen Faustschlag ins Gesicht. Er fällt bewusstlos um. Adam wird Zeuge der Szene, während er festgehalten wird: "Sie schleifen meinen besten Freund über den Boden. Sie haben ihn k.o. Geschlagen ... In diesem Moment dachte ich, er sei tot."

Die Eltern von Adam und Kagiso erstatteten Anzeige, aber auch die Antwerpener Polizei leitet unmittelbar nach dem Vorfall eine interne Untersuchung ein. Beide Untersuchungen laufen noch. Weder der Bürgermeister von Antwerpen noch die Staatsanwaltschaft wollten reagieren.