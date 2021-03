Wasserqualität in Flandern verschlechtert sich, Greenpeace ermahnt die flämische Regierung

Greenpeace Belgien hat am Donnerstag eine Mahnung an die flämische Umweltministerin Zuhal Demir (N-VA) geschickt, weil sich die Wasserqualität in den landwirtschaftlichen Gebieten Jahr für Jahr verschlechtert, so die Umweltschutzorganisation in einer Erklärung: “Unsere europäischen Umweltziele sind in Gefahr. Die Politiker müssen das Problem an der Wurzel packen, wie zum Beispiel den viel zu großen Viehbestand in Flandern", so Greenpeace.