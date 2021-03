Arbeitgeberverband Voka warnt: Arbeitgeber kann nicht geimpften Mitarbeiter ablehnen

Voka betont, dass jeder selbst entscheiden können sollte, ob er sich impfen lassen möchte oder nicht. "Man sollte aber bedenken, dass die Verweigerung einer Impfung Konsequenzen am Arbeitsplatz oder bei der Arbeitssuche haben kann", so Johann Leten von Voka Limburg. "Ein Arbeitgeber hat das Recht, jemanden abzulehnen, der nicht geimpft ist, wenn er der Meinung ist, dass dies die Gesundheit und Sicherheit anderer Mitarbeiter gefährden würde."

"Auch in anderen Situationen hat es schon Konsequenzen, wenn man sich nicht impfen lässt", sagt Johann Leten. "In Australien darf man zum Beispiel kein Flugzeug nehmen, wenn man keinen Impfausweis hat. Und in Europa wird bereits an einem solchen Impfausweis gearbeitet. Nicht geimpft zu werden, kann also Folgen haben."

Voka hat deshalb letzte Woche eine Kampagne gestartet, um die Mitarbeiter zu überzeugen, sich impfen zu lassen. "Denn der Impfstoff kann unter anderem dafür sorgen, dass die Wirtschaft langfristig auf Hochtouren laufen kann", so Leten abschließend.