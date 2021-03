Auf den Intensivstationen: Weniger großer Anstieg der Krankenhauseinweisungen als befürchtet

Nach der Sitzung des Konzertierungsausschusses vom vergangenen Freitag warnte Minister Vandenbroucke: "Die Zahl der Krankenhauseinweisungen steigt schnell an, und die Krankenhäuser müssen wieder auf Phase 1B (des COVID-Aktionsplans) umschalten".

Die Frist, bis zu der die Krankenhäuser auf Phase 1B umgestellt haben müssen, war Montag, der 8. März. In Phase 1B müssen die Krankenhäuser 1.000 Intensivbetten (die Hälfte der Gesamtzahl) für die Behandlung von Menschen mit COVID-19 bereithalten. Ende vergangener Woche gab die sprunghaft ansteigende Zahl der Krankenhauseinweisungen Politikern und medizinischen Experten Anlass zu großer Sorge.

Die Befürchtung, dass die die Zahl der Krankenhauseinweisungen in die Höhe schießen würde, hat sich in der vergangenen Woche aber nicht bewahrheitet. Derzeit sind 21 % aller Intensivbetten mit Coronavirus-Patienten belegt. Das ist ein Anstieg von 17 bis 18 % in einer Woche. Das bedeutet, dass die Krankenhäuser nun eine Woche länger Zeit haben, um auf die Phase 1B umzustellen, falls sich dies bis dann als notwendig erweisen sollte. Am heutigen Freitag tagt der Konzertierungsausschuss aller Regierungen Belgiens erneut.