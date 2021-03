Corona-Statistik: Krankenhauseinweisungen auf Jahreshöchststand

Das Tempo der COVID-19-Neuinfektionen in Belgien flacht ab. Auf Wochenbasis ist die durchschnittliche Zahl der bestätigten Infektionen um 2 Prozent gestiegen. Die Zahl der Krankenhauseinweisungen bleibt jedoch hoch. Im Vergleich zu Vorwoche werden im Durchschnitt 156 Patienten pro Tag wegen Komplikationen ihrer Coronaerkrankung ins Krankenhaus eingewiesen, ein Anstieg von 23 Prozent. Auch in den vergangenen Tagen schwankte dieser Anstieg zwischen 20 und 25 Prozent. Am Freitagnachmittag prüft der Konzertierungsaussschuss der verschiedenen Regierungen mögliche Lockerungen der Corona-Richtlinien.