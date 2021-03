Nach 20 Jahren auf der Flucht: Das "Mörderpaar" Van Acker und Lacote steht wieder vor Gericht

Laut Staatsanwaltschaft eskalierte die Beziehung zwischen dem Briten und dem Paar, als Marcus Mitchell erkannte, dass er betrogen worden war, nachdem er Lacote £240.000 im Austausch für das Versprechen eines "lukrativen Geschäfts" im Ausland geliehen hatte. Die beiden Verdächtigen wurden am 2. Juni 1996 am Flughafen Charleroi verhaftet und noch im selben Jahr unter Auflagen wieder freigelassen. Hilde Van Acker wurde 1999 zwar für drei Monate in Belgien inhaftiert, aber die beiden entkamen danach zwanzig Jahre lang der belgischen Justiz.

Der Aufenthaltsort von Jean-Claude Lacote wurde 2007 in Südafrika ausfindig gemacht, als er in einen Entführungsfall verwickelt war und kurzzeitig inhaftiert wurde, bevor er entkam. Das Paar, das nun behauptet, getrennt zu sein, wurde schließlich Ende November 2019 in Abidjan von der ivorischen Gendarmerie festgenommen. Hilde Van Acker und Jean-Claude Lacote, die 2011 in Brügge in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt wurden, wünschten eine Wiederaufnahme des Verfahrens, wie es das belgische Recht erlaubt.

Ursprünglich war die Anhörung für November geplant, wurde aber wegen der zweiten Welle der Corona-Pandemie verschoben. Nach der Vernehmung der Angeklagten, die für Montag geplant ist, wird das Gericht voraussichtlich etwa 50 Zeugen aufrufen. Im Gegensatz zum Prozess von 2011 haben Marcus Mitchells Witwe und seine drei Söhne Zivilklagen eingereicht, aber es wird nicht erwartet, dass sie aussagen, so einer ihrer Anwälte.