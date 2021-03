Trotz Corona oder wegen Corona? Weniger Krankmeldungen in belgischen Betrieben

Es gibt auch regionale Unterschiede. In den Provinzen Westflandern und Flämisch-Brabant sind die Arbeitnehmer am wenigsten lange krankgeschrieben. Diese Provinzen sind die absoluten Spitzenreiter sowohl bei den mittelfristigen (mehr als ein Monat) als auch bei den kurzfristigen Krankmeldungen (weniger als ein Monat).

Bei den kurzfristigen Fehlzeiten schließen sich den beiden Meistern Wallonisch Brabant und Limburg bei den mittelfristigen Fehlzeiten an. Die am wenigsten positive Entwicklung in Bezug auf die Dauer der Krankschreibung ist in den Provinzen Hennegau und Ostflandern zu beobachten.