Als Dank für die "Corona-Helden" 240 Eiben in Herzform angepflanzt

Die Eibe, auch Taxus genannt, gilt als älteste Baumart in Europa. Das Eibenherz steht inmitten von tausenden jungen Birken, Linden, Eichen und anderen Bäumen. Da Eiben das ganz Jahr lang grün bleiben, bilden sie im Winter, wenn alle anderen Bäume ihre Blätter verlieren, ein grünes Herz.

Insgesamt wurden in den verschiedenen flämischen Heldenwäldern auf 9,75 Hektar Land rund 18.000 Bäume angepflanzt. Solche „Heldenwälder“ stehen in Ostflandern in Zulte und in Moerbeke, in Westflandern in Poperinge, in Limburg in Hpouthalen-Helchteren und in Antwerpen in Aartselaar. In Halle in Flämisch-Brabant wird der letzte dieser Wälder gerade angelegt.