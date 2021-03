Belgischer F-16-Pilot reiht sich als erster Nicht-Amerikaner in den Club der "5.000er" ein

Dem belgischen F-16-Piloten Steven „Vrieske“ de Vries (Foto) ist als erstem Piloten, der nicht aus den USA kommt, gelungen, mehr als 5.000 Flugstunden an Bord eines Kampfjets von Typ F-16 zu absolvieren. Am Freitag durchbrach er diese Flugstundenmarke im Rahmen eines Übungsflugs von seinem Stützpunkt in Kleine Brogel in Limburg aus über die Ardennen. Dabei wurde er von den Kameraden seiner Staffel „Tiger Squadron“ begleitet.