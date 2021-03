Fünfkampf bei der Leichtathletik-EM in Thorun: Thiam holt Gold und Vidts gewinnt Silber!

Nafi Thiam (26) erzielte beim Fünfkampf in der Halle in Thorun in Polen 4.904 Punkte. Das ist ein neuer Landesrekord. Bisher hielt Tia Hellebaut den belgischen Landesrekord im Fünfkampf. 2007 hatte Hellebaut in Gent 4.877 Punkte erzielt.