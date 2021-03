"Gäste dürfen durchs Haus in den Garten gehen und sie dürfen die Toilette nutzen"

Ab Montag, den 8. Januar, dürfen sich in Belgien wieder 10 Personen draußen treffen. Dies legte der Konzertierungsausschuss aus Bund, Ländern und Regionen am Freitag im Rahmen der neuen Corona-Lockerungen fest. Bundesgesundheitsminister Frank Vandenbroucke (SP.A - Foto) ergänzte dazu am Samstag, dass Besucher jetzt auch wieder durchs Haus zum Garten oder zur Terrasse gehen dürfen und dass diese Gäste auch wieder bei den Gastgebern zur Toilette gehen können.