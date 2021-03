Neuer Corona-Zeitplan: Gastronomie nur mäßig und Kultur gar nicht zufrieden

Enttäuschung in der Kulturwelt

Ab dem 1. April können kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen unter freiem Himmel mit 50 Zuschauern unter Einhaltung der geltenden Abstands- und Hygieneregelungen stattfinden. Der Kultursektor ist sehr enttäuscht, denn hier würden seit Monaten Protokolle vorliegen, mit denen Veranstaltungen für mehr Zuschauer draußen und innen allen geltenden Regeln entsprechen organisiert werden können. Mit nur 50 zugelassenen Zuschauern im Publikum sei keine einzige Veranstaltung rentabel und damit kaum durchführbar.

Inzwischen würden sich kulturelle Initiativen auflösen oder müssten Konkurs anmelden und zahlreiche Akteure, z.B. soloselbständige Künstler und Veranstaltungstechniker in die Armut absinken. Die „Krisenzelle Kultur“ in Flandern will am 15. April wieder loslegen. Wie das laufen soll, ist unklar.

Die belgische Bundesregierung bietet dem Eventsektor aber eine weitere Unterstützung. Am Freitag beschloss der Ministerrat, dass Arbeitgeber in diesem Sektor, die mehr als 5 Mitarbeiter beschäftigen, im zweiten und dritten Quartal 2021 von den sozialen Arbeitgeberabgaben befreit werden. Dies wird aber nur dann gewährt, wenn die Mitarbeiter nicht entlassen oder in die Kurzarbeit geschickt werden.