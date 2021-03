Pokal: Die Halbfinal-Begegnungen nach einem turbulenten Viertelfinale

Nach den Viertelfinale-Begegnungen in der vergangenen Woche stehen jetzt die Gegner im Halbfinale fest. Die AS Eupen empfängt Standard Lüttich und Racing Genk spielt beim RSC Anderlecht. Lüttich setzte sich in einem turbulenten Spiel gegen Club Brügge durch. Die Halbfinalbegegnungen finden am 13. und 14. März statt.