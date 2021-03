Premiere in Belgien: Umweltfreundlich hergestellte Eisenbahnschwellen

Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB ist die erste europäische Eisenbahn, die nachhaltige Bahnschwellen verlegt. Der bahneigene Infrastrukturdienstleister Infrabel lässt bei Puurs in der Provinz Antwerpen solche „grünen“ Schwellen verlegen (Fotos). Was aber ist an diesen Schwellen so besonders und so umweltfreundlich? Sie werden aus Schwefelbeton hergestellt, der zum einen einfacher herzustellen ist und zum anderen sind diese Schwellen wiederverwendbar, denn sie können eingeschmolzen werden.