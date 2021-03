ArcelorMittal nimmt in Gent einen umweltschonenderen Hochofen in Betrieb

Der internationale Stahlproduzent ArcelorMittal hat in der vergangenen Woche an seinem Standort in Gent (Ostflandern) einen Hochofen in Betrieb genommen, der angeblich umweltschonender arbeiten soll. Damit setzt der Stahlhersteller auf eine neue Zukunft in diesem Sektor. „Im Zuge dieser Investition werden enorm viele neue Technologien entwickelt, die zusätzliche Beschäftigung und einen Mehrwert für die gesamte Region schaffen werden“, so der Genter ArcelorMittal-CEO Manfred Van Vlierberghe dazu.