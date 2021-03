Hallen-EM in Thorun: Elise Vanderelst gewinnt die Goldmedaille auf den 1.500 Metern

Die belgischen Sportler(innen) sorgen weiter für Erfolge bei der Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaft in Thorun in Polen. Am Samstagabend gewann Elise Vanderelst (Foto oben) Gold auf der 1.500 Meter-Distanz. Damit bringt Belgien nach Nafi Thiam im Fünfkampf eine zweite Goldmedaille nach Hause. Am Sonntag holte der Hochspringer Thomas Camroy (Fotos unten) die Bronzemedaille. Isaac Kimeli gewann am frühen Sonntagabend noch eine weitere Medaille für Belgien. Er holte auf den 3.000 Metern Silber.