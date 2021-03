In Corona-Zeiten rufen auch in Flandern mehr Menschen als sonst beim Hilfe- oder Sorgentelefon an

Beim Hilfetelefon in Flandern ging im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Anrufen ein. Rund 139.000 Anrufe entsprachen einem Anstieg um 15 % gegenüber 2019. Viele Betroffene hatten Fragen zu Einsamkeit, zu Ängsten und auch zum Suchtverhalten. Bei „Tele-Onthaal“ in Flandern wurde festgestellt, dass die Coronakrise kleine und größere Sorgen verschärft hat. Davon sind zunehmend auch Teenager betroffen, die manchmal auch lieber chatten als am Telefon zu reden.