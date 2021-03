Sexarbeiter und Corona: Ein vergessener Berufszweig ohne Perspektive

Am Sonntag haben einige Sexarbeiter und Sexarbeiterinnen in der Nähe des Brüsseler Nordbahnhofs protestiert (Fotos unten). Dabei forderten sie, die in diesen Coronazeiten nicht arbeiten dürfen, eine Perspektive und ein sicheres Statut für ihren Beruf. Tatsache ist, dass Prostitution in Belgien nur geduldet ist. Die Sexarbeiter zahlen zwar Sozialabgaben, doch da es ihren Beruf eigentlich offiziell nicht gibt, haben sie kein Anrecht auf Corona-Unterstützungsgelder. Viele arbeiten dadurch erst recht illegal oder sinken in die Armut ab.