Wochenmarkt in Harelbeke: Und plötzlich sprudelten die Wasserfontänen

In Harelbeke in Westflandern ist es in der vergangenen Woche zu einem Schuldbürgersteich der besonderen Art gekommen. Auf dem dortigen Marktplatz wurde eine neue Anlage für tanzende Wasserfontänen angelegt. Und der Subunternehmer des Herstellers dieser Anlage hatte deren Programmierung nach der Fertigstellung am letzten Donnerstag getestet. Doch auf seiner Fernbedienung stand wohl nicht, dass Donnerstags in Harelbeke Wochenmarkt ist.