Belgien holt 5 Medaillen bei Leichtathletik-Hallen-EM in Torun: "Ein Ergebnis über den Erwartungen"

Belgiens fünfte Medaille in Torun wurde am Sonntagabend vom Isaac Kimeli (Foto) - ein aus Kenia stammender Belgier - im 3.000-Meter-Lauf in einer Zeit von 7:49,41 gewonnen, während Robin Hendrix sich in 7:59,86 mit dem 12. und letzten Platz begnügen musste.

Kimeli holte damit eine historische fünfte Medaille für Belgien. Noch nie hatte unser Land so viele Medaillen während einer Hallen-EM gewonnen. "Es ist wirklich ein fantastisches Gefühl, eine Medaille für sein Land zu gewinnen", sagte Kimeli nach dem Zieleinlauf. "Die ersten belgischen Medaillen, die wir in den Tagen zuvor gewonnen haben, haben uns Auftrieb gegeben. Das hat den Wunsch nach einem weiteren Sieg nur noch verstärkt."