Brüsseler Polizei setzt jetzt Beamte in Zivil ein, um Frauenbelästiger auf frischer Tat zu ertappen

Die Brüsseler Polizei startet gemeinsam mit der Brüsseler Staatsanwaltschaft ein Projekt, bei dem Beamte in Zivil zur Bekämpfung sexueller Belästigung im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Sexuelle Belästigung ist seit 2014 strafbar, aber nur sehr wenige Betroffene zeigen sie tatsächlich an. Im Video, das mit versteckter Kamera in Brüssel aufgenommen wurde, ist zu sehen, wie Frauen in Brüssel dauernd von Männern angemacht und belästigt werden.