Brüsseler Ringstraße: Leopold II Tunnel wird in einigen Monaten in Annie Cordy umgetauft

Im Jahr 2005 erhob König Albert II. Annie Cordy in den Adelsstand. Sie wurde Baronin und wählte als Motto "La passion fait la force" (Leidenschaft macht stark), eine Anspielung auf das belgische Motto „Einheit macht stark“. Frankreich ernannte sie 1992 zum Commandeur im prestigeträchtigen "Ordre des Arts et des Lettres". Außerdem war sie seit 2004 Ehrenbürgerin von Brüssel, und 2018 wurde der Park in der Nähe des alten Bahnhofs von Laken in "Annie Cordy Park" umbenannt.

Annie Cordy starb am 4. September letzten Jahres an einem Herzinfarkt in ihrem Haus in Vallauris in der Nähe von Cannes, an der Azurküste. Sie wurde 92 Jahre alt.

"Le Soir Magazine", eine Beilage der Brüsseler Zeitung "Le Soir", widmete Annie Cordy anlässlich ihres Todes 16 Seiten, das französische Magazin "Paris Match" nicht weniger als 42 Seiten.