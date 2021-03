Drei Festnahmen nach Mordfall in einem Park: Schwulenfeindlichkeit als Motiv noch nicht bestätigt

Die Justizbehörden in Ostflandern untersuchen den Tod eines 42-jährigen Mannes, dessen Leiche am Samstag in einem Park in Beveren gefunden wurde. Der Mann, der aus Sinaai in der Nähe von Sint-Niklaas stammte, wurde möglicherweise bei einem homophoben Angriff getötet. Die Justizbehörden weigern sich aber, ihre laufenden Ermittlungen zu kommentieren und extreme Schwulenfeindlichkeit als Motiv zu bestätigen. In mehreren Zeitungen vom Montagmorgen wird jedoch ausführlich über den Mordfall berichtet. Auch Premierminister De Croo reagierte.