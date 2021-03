Nach Brügge und Leuven: Nun auch Biber im Jachthafen von Antwerpen gesichtet

Ein Biber wurde beim Schwimmen im Jachthafen am linken Ufer von Antwerpen beobachtet. Obwohl Bibersichtungen in den letzten Jahren häufiger geworden sind, ist es das erste Mal, dass ein Biber im Herzen von Antwerpen gesichtet wurde. In der Morgensendung "Start je Dag" von VRT Radio 2 Antwerpen sagte Kristijn Swinnen von der Naturschutzorganisation Natuurpunt: "Wir wissen aus Erfahrung in anderen Städten, dass Biber immer öfter an Orte kommen, an denen sich viele Menschen aufhalten. Dies ist jedoch das erste Mal, dass wir hier einen gesehen haben. Das ist neu".