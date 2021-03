Corona-Zahlen: Neuinfektionen und Einweisungen sinken leicht, Zahl der Patienten im Krankenhaus bleibt hoch

Vom 2. bis 8. März wurden im Schnitt 147 Patienten pro Tag wegen oder mit Corona in ein Krankenhaus eingeliefert. Das sind -1 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Vom 23. Februar bis zum 1. März lag die Zahl der Krankenhausaufnahmen im Schnitt bei 149 Aufnahmen pro Tag. Es ist der zweite Tag in Folge mit rückläufigen Krankenhausaufnahmen. Gestern lag der Rückgang bei 3 Prozent. An den Tagen davor waren die Zahlen noch gestiegen (+ 2, +8, +23, +20, +21 und +20 Prozent).

Am Montag, dem 8. März, haben die Krankenhäuser dem Gesundheitsinstitut 113 Aufnahmen (am Sonntag) gemeldet. 57 Patienten konnten das Krankenhaus am Sonntag verlassen.

Insgesamt befinden sich zurzeit 1.998 (+61) Corona-Patienten im Krankenhaus. Von diesen befinden sich 440 (+15) auf der Intensivstation, während 252 (+19) künstlich beatmet werden müssen. Die Zahl der Patienten auf einer Intensivstation bleibt hoch. Zum Vergleich: Vor gut zwei Wochen lagen "nur" 315 Patienten auf einer Intensivstation.

In der Woche vom 27. Februar bis zum 5. März sind im Schnitt 26 Patienten pro Tag im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorben. Das ist eine Zunahme von 11,5 Prozent im Vergleich zur Vorwoche. Zwischen dem 20. und 26. Februar waren im Schnitt 24 Covid-Patienten pro Tag gestorben.

Zwischen dem 27. Februar und dem 5. März sind im Schnitt 2.336 Neuinfektionen pro Tag bestätigt worden. Das sind 3 Prozent weniger als in der Vorwoche. Auch am Montag war die Zahl der Neuinfektionen um 3 Prozent zurückgegangen.

Dies sind die ersten Anzeichen einer Stabilisierung der Ansteckungen. In den letzten Tagen waren diese um jeweils 2, 8, 9 und 12 Prozent gestiegen.

Zwischen dem 27. Februar und dem 5. März sind im Schnitt 43.400 Tests pro Tag durchgeführt worden. Das sind 7 Prozent mehr als in der Vorwoche. Die Positivitätsrate (die Anzahl der positiven Tests im Verhältnis zu allen Corona-Tests) beträgt 6,1 Prozent und ist um 0,6 Prozent gesunken.

Am Sonntag, dem 7. März hatten insgesamt 618.280 Belgier ihre erste Impfung erhalten. 341.067 Belgier haben bereits ihre zweite Dosis erhalten.