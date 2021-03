Ende März wird bei Christie’s ein Gemälde von Magritte versteigert

Bei Christie’s in London wird am 23. März das Gemälde „Le mois des vendanges“ des belgischen Surrealisten René Magritte (1898-1967) versteigert. Das Wert des Brüsseler Künstlers wird auf einen Wert von 11 bis 18 Mio. € geschätzt und gilt als eines seiner Schlüsselwerke. Für Charly Herscovici, Vorsitzender der Magritte-Stiftung in Belgien und Verwaltungsratsvorsitzender des Magritte-Museums in Brüssel, ist dieses Gemälde ein historisch-ikonisches Werk, das eigentlich in ein Museum gehört.