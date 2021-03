Polizei bestätigt “größte Aktion aller Zeiten" in Belgien: "tonnenweise Kokain, Korruption in allen Schichten der Gesellschaft"

Nach Angaben der Bundesanwaltschaft haben die Ermittlungen bereits Aufschluss über eine ganze Reihe von Straftatbeständen gegeben. "Die Arbeit fängt gerade erst an", echauffiert sich Eric Snoeck, der Generaldirektor der Bundeskriminalpolizei. "Es war die bisher größte Aktion der Kriminalpolizei in unserem Land."

Yve Driesen, Leiter der Bundeskriminalpolizei in Antwerpen, spricht von einem Meilenstein in der Geschichte der kriminellen Ermittlungsarbeit und einem Einblick in die halluzinante Welt der kriminellen Parallelwirtschaft". "In Antwerpen haben wir top targets, die gleichzeitig mehrere Kokaintransporte leiten, Tonnen von Kokain, wöchentliche Geldübergaben in Millionen von Euro, Aufträge für Vergeltungsaktionen und Korruption auf allen Ebenen der Gesellschaft. Unglaublich."