Mord an Homosexuellem: 2 weitere Minderjährige in geschlossene Jugendanstalt eingewiesen

Der Jugendrichter hat am Dienstagnachmittag auch die anderen zwei Minderjährigen in die geschlossene Jugendanstalt von Everberg verwiesen. Es handelt sich um einen 16-Jährigen aus Kieldrecht und einen 17-Jährigen aus Verrebroek. Ein 17-Jähriger aus Antwerpen war am Montag bereits nach Everberg verwiesen worden. Die Polizei hat auch bestätigt, dass in den letzten Wochen zwei weitere Überfälle auf Homosexuelle in der Gegend von Beveren verübt worden waren. Auch diese waren über eine Dating-App in eine Falle gelockt worden.